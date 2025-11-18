Lollobrigida | la cucina italiana è un volano economico e turistico La candidatura Unesco è una opportunità
La cucina italiana come patrimonio UNESCO, la forza del sistema della ristorazione, il lavoro, la formazione, la rappresentanza delle imprese del pubblico esercizio e il rinnovo degli organismi statutari della Federazione: sono questi i temi al centro dell’ Assemblea Elettiva 2025 a Roma di Fiepet Confesercenti. Nel corso dell’incontro è stata presentata una indagine di settore dedicata proprio alla candidatura della nostra cucina, alle ricadute economiche e alle potenzialità di crescita turistiche che il riconoscimento comporterebbe. Presente, con un video messaggio, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con il pranzo dedicato alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell'Umanità, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è conclusa l - facebook.com Vai su Facebook
Lollobrigida “La cucina italiana è un motore e un volano economico per il turismo” - ROMA (ITALPRESS) – “Un tema di straordinaria rilevanza per il nostro Paese, la cucina italiana come motore del turismo. Riporta italpress.com
Lollobrigida, cucina italiana motore turismo, vale 250 miliardi - "La cucina italiana come motore del turismo è un tema di straordinaria rilevanza per il Paese. Lo riporta ansa.it
Fiepet: "Con la cucina italiana patrimonio Unesco, fino a +18 milioni di turisti" - Se la cucina italiana dovesse essere proclamata patrimonio mondiale, l'impatto sulle presenze turistiche sarebbe immediato . Come scrive msn.com