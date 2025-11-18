Lollobrigida | la cucina italiana è un volano economico e turistico La candidatura Unesco è una opportunità

La cucina italiana come patrimonio UNESCO, la forza del sistema della ristorazione, il lavoro, la formazione, la rappresentanza delle imprese del pubblico esercizio e il rinnovo degli organismi statutari della Federazione: sono questi i temi al centro dell’ Assemblea Elettiva 2025 a Roma di Fiepet Confesercenti. Nel corso dell’incontro è stata presentata una indagine di settore dedicata proprio alla candidatura della nostra cucina, alle ricadute economiche e alle potenzialità di crescita turistiche che il riconoscimento comporterebbe. Presente, con un video messaggio, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

