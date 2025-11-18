L’olio | oro giallo d’Irpinia
La semina e il suo significato La semina è uno dei momenti fondamentali dell’agricoltura. In molti luoghi rappresenta ancora il gesto antico ed un po’ romantico del contadino che sparge i chicchi di grano nel solco appena arato dall’odore caratteristico. Quanta speranza e quanta aspettativa c’è in quel gesto con cui si fa morire il . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alla scoperta dell'olio... "l'oro giallo" del nostro territorio, con la visita dei ragazzi del Modulo Young del Centro Benedetto Acquarone al frantoio della Cooperativa Olivicoltori Sestresi di Sestri Levante https://bit.ly/48mliQM - facebook.com Vai su Facebook