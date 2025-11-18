Loitanyang trionfa a Santarcangelo | la Polisportiva Policiano resta ai vertici nazionali

La Polisportiva Policiano firma un nuovo risultato di prestigio grazie alla vittoria di Simon Kibet Loitanyang, atleta keniano, alla Corsa di Santarcangelo. La manifestazione, di livello nazionale, ha visto al via oltre seicento partecipanti provenienti da tutta Italia. Loitanyang si è imposto nella prova sui 10 chilometri, fermando il cronometro a 29’42” nonostante il maltempo e le condizioni difficili del percorso. La prestazione gli ha consentito di staccare gli avversari di quasi un minuto, confermando un eccellente stato di forma e la continuità ai massimi livelli della Polisportiva Policiano. 🔗 Leggi su Lortica.it

