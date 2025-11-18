Lo show di Tombolini | Pizzi lo caccia dall?aula e i vigili lo portano fuori

Corriereadriatico.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA No Tombolini, no party. Ancora fuoco e fiamme, ieri, in consiglio comunale. Protagonista l?assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, che dopo un duro scontro verbale con la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

lo show di tombolini pizzi lo caccia dallaula e i vigili lo portano fuori

© Corriereadriatico.it - Lo show di Tombolini: Pizzi lo caccia dall?aula e i vigili lo portano fuori

Contenuti che potrebbero interessarti

show tombolini pizzi cacciaLo show di Tombolini: Pizzi lo caccia dall’aula e i vigili lo portano fuori - Protagonista l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Show Tombolini Pizzi Caccia