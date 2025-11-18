Lo show di Iroegbu il gran finale di Notae le giocate di Vincini | il meglio dell' 8ª giornata

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A, dal colpo di Trapani alla favola di Cremona, passando per Brescia e Bologna in testa e Udine e Treviso in coda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lo show di iroegbu il gran finale di notae le giocate di vincini il meglio dell 8170 giornata

© Gazzetta.it - Lo show di Iroegbu, il gran finale di Notae, le giocate di Vincini: il meglio dell'8ª giornata

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Show Iroegbu Gran Finale