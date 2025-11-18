Lo show di Iroegbu il gran finale di Notae le giocate di Vincini | il meglio dell' 8ª giornata
La prestazione da segnalare, la sorpresa della settimana e l'italiano sotto i riflettori, ma anche il quintetto ideale: tutto sul weekend di Serie A, dal colpo di Trapani alla favola di Cremona, passando per Brescia e Bologna in testa e Udine e Treviso in coda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Varese Noi. . Non poteva che essere Elisee Assui l'ospite principale della nuova puntata de l'Ultima Contesa: la diciannovenne ala biancorossa è stato l'eroe della vittoria sull'Acqua San Bernardo, insieme a Ike Iroegbu, il migliore tra gli italiani, un enfant du p
Il 149° derby storico va alla @PallVarese Per i padroni di casa fondamentali Iroegbu (25 pts + 6 ass) insieme ad Nkamhoua (16 pts) e Assui (12 pts), mentre tra gli ospiti della @PallCantu spicca Gilyard (17 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate