Lo scontro tra Bignami e il Quirinale | Stupore per le sue parole
Il quotidiano La Verità nella mattina di martedì 18 novembre ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui alcuni consiglieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “auspicherebbero iniziative contro la premier”.Durante la mattinata il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Stampa. . Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, chiede alla Presidenza della Repubblica di smentire la notizia pubblicata da La Verità in un articolo titolato “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”, secondo la quale consiglieri d - facebook.com Vai su Facebook
"Bignami" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bignami-Quirinale, scontro sul presunto piano per ostacolare la Meloni - Una polemica, quella sollevata da Galeazzo Bignami, che diventa il fatto politico del giorno. Come scrive msn.com
Lo scontro tra Bignami e il Quirinale: “Stupore per le sue parole” - Il deputato di Fratelli d’Italia ha chiesto di smentire un presunto “piano anti Meloni” pubblicato questa mattina dal quotidiano La Verità ... Riporta bolognatoday.it
Il Quirinale contro Bignami: "Stupore per le sue parole". Il capogruppo FdI chiedeva di smentire il "piano anti Meloni" - Il deputato riprende un'indiscrezione pubblicata da La Verità, secondo la quale consiglieri del capo dello Stato "auspicherebbero iniziative contro la premier" ... Segnala today.it