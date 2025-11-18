Livorno dipendenti licenziati con test del cliente fantasma

Lavoratori licenziati per non aver superato il test del cliente fantasma. Quello messo in atto da una catena di supermercati, con lo scopo di valutare gli addetti alle casse di fronte a un tentativo di furto. Così sono stati messi alla porta dipendenti in diverse città d'Italia. Insorgono i sindacati contro quella che ritengono una vera trappola. Ispettori - incaricati si fingono clienti che nascondono piccoli oggetti nel carrello e nel caso in cui il commesso non se ne accorga, per lui scatta la contestazione. E in alcuni casi, il licenziamento. A cadere nella trappola sono stati già tre dipendenti tra Siena e Livorno, con casi analoghi anche nel Lazio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Livorno, dipendenti licenziati con "test del cliente fantasma"

