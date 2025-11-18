LIVE Rinderknech-Bergs 3-6 Francia-Belgio 0-1 Coppa Davis 2025 in DIRETTA | belga ad un set dal successo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FRANCIA-BELGIO 3-6! Non risponde di dritto sulla seconda, gravissimo errore di Rinderknech. Tutto da chiudere però questo match per Zizou. Seconda 40-30 Clamoroso errore sopra la rete e a campo libero di Bergs. 40-15 Stecca di rovescio Rinderknech. 30-15 Servizio vincente del belga. 15-15 Servizio vincente Bergs. 0-15 Doppio fallo. 3-5 A quindici Rinderknech. 40-15 Prima esterna vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Rovescio difensivo fuori di Rinderknech. 15-0 Sbaglia con il Dritto Bergs. 2-5 Tiene la battuta il Belgio. 40-15 Ace di seconda Bergs. 30-15 Con il dritto Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it
