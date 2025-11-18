LIVE Rinderknech-Bergs 3-6 6-7 Francia-Belgio 0-2 Coppa Davis 2025 in DIRETTA | belgi in semifinale contro gli azzurri?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il tie tra Francia e Belgio, con la vittoria dei fiamminghi che si issano in semifinale contro ITALIA o Austria. Un saluto sportivo! 20:56 Incubo per la Francia che ha subito la rimonta di Collignon su Moutet con i colpi di testa del francese a condannarla. Nel secondo singolare ha letteralmente dominato Bergs, ai danni di un Rinderknech irriconoscibile dalle ultime super uscite nel circuito ATP. 20:55 Si conosce quindi la Nazionale rivale della vincente del match di domani tra ITALIA e Austria, dalle ore 16! 20:53 BELGIO b. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Rinderknech e Bergs nel secondo singolare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che vale il secondo punto nella sfida di ... Da oasport.it