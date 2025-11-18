LIVE Rinderknech-Bergs 3-6 6-6 Francia-Belgio 0-1 Coppa Davis 2025 in DIRETTA | entrambi i giocatori si sono mangiati il 2° set

Oasport.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Dritto sulla riga Rinderknech. 2-5 E allora, con il dritto chiude senza pregare Bergs. Meno due! Mai così vicino!! 2-4 Servizio vincente. Questa volta il Belgio è vicinissimo. Meno tre! 2-3 Certo che, amici, Rinderknech ha avuto due set point, ed in entrambi ha avuto la palla sul dritto ed ha sbagliato. Questo fa il pari con Bergs che ha servito per il match. Qui cede il mini-break con l’attacco docilissimo e passa di rovescio Bergs. 2-2 Prima vincente del francese, che non è iper colpes. 1-2 Servizio dritto e smash! Ha ritrovato la retta via e può allora nuovamente involarsi il belga nel 2° set!! 1-1 Dritto vincente contro piede di Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it

live rinderknech bergs 3 6 6 6 francia belgio 0 1 coppa davis 2025 in diretta entrambi i giocatori si sono mangiati il 2176 set

© Oasport.it - LIVE Rinderknech-Bergs 3-6, 6-6, Francia-Belgio 0-1, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: entrambi i giocatori si sono mangiati il 2° set

Approfondisci con queste news

LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Rinderknech e Bergs nel secondo singolare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che vale il secondo punto nella sfida di ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Rinderknech Bergs 3