CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Dritto sulla riga Rinderknech. 2-5 E allora, con il dritto chiude senza pregare Bergs. Meno due! Mai così vicino!! 2-4 Servizio vincente. Questa volta il Belgio è vicinissimo. Meno tre! 2-3 Certo che, amici, Rinderknech ha avuto due set point, ed in entrambi ha avuto la palla sul dritto ed ha sbagliato. Questo fa il pari con Bergs che ha servito per il match. Qui cede il mini-break con l’attacco docilissimo e passa di rovescio Bergs. 2-2 Prima vincente del francese, che non è iper colpes. 1-2 Servizio dritto e smash! Ha ritrovato la retta via e può allora nuovamente involarsi il belga nel 2° set!! 1-1 Dritto vincente contro piede di Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Rinderknech-Bergs 3-6, 6-6, Francia-Belgio 0-1, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: entrambi i giocatori si sono mangiati il 2° set