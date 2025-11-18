LIVE Rinderknech-Bergs 3-6 1-1 Francia-Belgio 0-1 Coppa Davis 2025 in DIRETTA | belga ad un set dal successo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima a segno. Ora serve meglio Rinderknech. 15-0 ACE! 1-1 Serve&smash Bergs. 40-15 Ace. 30-15 Chiude ancora di volo Bergs. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Chiude a rete dopo l’attacco di dritto Bergs. 1-0 A zero può cominciare nuovamente la sua partita Rinderknech. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Altro servizio vincente! 15-0 Prima vincente Rinderknech. FRANCIA-BELGIO 3-6! Non risponde di dritto sulla seconda, gravissimo errore di Rinderknech. Tutto da chiudere però questo match per Zizou. Seconda 40-30 Clamoroso errore sopra la rete e a campo libero di Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it
