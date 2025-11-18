LIVE Moutet-Collignon 6-2 5-7 0-1 Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA | il francese perde completamente la testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A zero Moutet. 40-0 Ace. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Si gira di dritto e sbaglia Collignon. 0-1 A zero Collignon. 40-0 Servizio dritto e volèe in avanzamento. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Collignon al servizio dopo 110 minuti di gioco. Francia-Belgio 6-2, 5-7! Due ore, primo set decisivo delle Final-8! Comodissima volèe di rovescio in corridoio! La più facile della sua partita, ha completamente perso la testa nel 12° gioco Moutet! 30-40 Si butta per terra Collignon. Il set era vinto. Non chiude dopo due smash! Sbaglia il dritto al volo. Amici. cosa stiamo vedendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

