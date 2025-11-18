LIVE Moutet-Collignon 6-2 5-6 Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA | sarà tie-break?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DOPPIO FALLO! Mathieu impassibile. Non sa cosa dire. Cosa fa Moutet! 15-30 INCREDIBILE! Il francese aveva fatto il punto. Ha cercato, invece che l’appoggio di volo, una strana cosa sotto le gambe. 15-15 Rimedia con la prima Moutet. 0-15 Doppio fallo. 5-6 Gran scambio, lo vince il belga. A-40 Lunga di poco la risposta di rovescio. 40-40 Con la prima Collignon. 40-A Si allarga il rovescio di Collignon. Palla break. 40-40 Attacco di dritto e stop volley. 40-30 Seconda vincente Collignon. 30-30 Affossa lo slice Moutet dopo aver risposto alla prima di servizio e cede all’altare della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

