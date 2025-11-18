LIVE Moutet-Collignon 6-2 5-5 Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA | il francese ricorre più volte al servizio da sotto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Chiude stavolta a rete Collignon. 0-15 Palla corta, passante di rovescio. 5-5 A quindici Moutet. 40-15 Altra prima, altro punto. Adesso ci sta bene un under-arm serve. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Resiliente alla fine Moutet porta a casa l’errore di Collignon. 0-15 Risposta incisiva e punto Collignon. 4-5 Tiene la battuta Collignon. Getta la racchetta Moutet al cambio campo. 40-15 Non risponde di rovescio il francese. 30-15 Altro rovescio in rete Moutet. 15-15 Sbaglia di dritto Collignon. 15-0 Servizio vincente Collignon. 4-4 Servizio dall’alto vincente di Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it
