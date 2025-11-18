LIVE Moutet-Collignon 6-2 2-2 Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA | siamo on serve nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 La risposta di rovescio di Moutet. 2-2 Passante nei piedi vincente del francese! A-40 Spinge e ricama Moutet. 40-40 Sbaglia la prima volèe Moutet. 40-30 Largo il rovescio. 40-15 Ricamino vincente di rovescio! 30-15 Servizio e volèe. 15-15 Ace. 0-15 Rovescio vincente Collignon. 1-2 Errore di dritto e break ripreso dalla Francia. 30-40 Prima vincente. 15-40 Tesse la tela Moutet e chiude. Palle break. 15-30 Lungo il dritto di Collignon. 15-15 Passante di dritto a segno. 15-0 Servizio vincente. 0-2 Si rompe la maledizione! Break belga. Partita che è cambiata a metà primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

