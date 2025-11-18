LIVE Moutet-Collignon 6-2 0-1 Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA | tutto facile per il francese nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Con il rovescio affonda Collignon, di dritto fa tanta fatica. 0-1 Servizio dritto e smash Collignon. 40-30 In rete il rovescio. 30-30 Urlo di Moutet che segue il gratuito di dritto di Collignon. 30-15 Fucilata vincente di dritto. 30-0 Lungo il rovescio di Moutet. 15-0 Con la prima Collignon. Francia-Belgio 6-2! Servizio e dritto Moutet e allora in 43? di gioco transalpini avanti. A-40 Servizio e volèe comoda. 40-40 Altra chance di break persa da Collignon che sbaglia difensivamente il rovescio, era tornato nello scambio. 30-40 Con il dritto Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it

