CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente Moutet. 15-30 In rete il dritto difensivo di Collignon. 0-30 Palla corta sul servizio di Moutet, che serve qui per la 3^ volta dal basso. Qui però lo fa offrendosi al dritto del rivale, bilancio che diventa 1 su 2. 0-15 Alla fine chiude Collignon a rete. Tweener lob di Moutet. 5-2 Secondo gioco comodo al servizio per il Belgio. 40-0 Servizio dritto e volèe. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Affossa il rovescio Moutet. 5-1 Insomma, prima palla break annullata ma ancora due turni di battuta avanti Moutet! A-40 Non risponde Collignon. 40-40 Servizio slice e formalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Moutet-Collignon 5-2, Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA: tutto facile per il francese nel 1° set