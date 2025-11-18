LIVE Montenegro-Italia U21 alle 18.30 | Baldini punta ancora su Camarda

Gli azzurrini chiamati a riscattare la sconfitta in Polonia, il ct si affida al centravanti del Lecce, assistito da Cherubini e Fini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Montenegro-Italia U21 alle 18.30: Baldini punta ancora su Camarda

News recenti che potrebbero piacerti

Dove vedere Montenegro-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook

Italia U21-Montenegro: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni - Reduce dalla sconfitta contro la Polonia, l'Italia U21 di Silvio Baldini torna in campo per le qualificazioni all'Europeo Under 21 e stasera sfida il Montenegro per provare a riscattare ... Segnala ilmessaggero.it

Montenegro-Italia: orario, formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale - Dopo il ko contro la Polonia, gli azzurrini di Baldini sono chiamati a rifarsi per difendere il secondo posto nel girone ... Riporta tuttosport.com

LIVE Montenegro-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: adesso non si può più sbagliare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Montenegro- Secondo oasport.it