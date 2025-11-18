LIVE Montenegro-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | stilate le formazioni ufficiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Montenegro-Italia. Diramate le formazioni ufficiali, nessuna sorpresa tra gli azzurri di Silvio Baldini. MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic, Vukanic; Mrvaljevic, Jukovic, Djukanovic; Perisic. Allenatore: Perisic. ITALIA (4-3-3): Palmisani; Fortini, Mane, Comuzzo, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Cherubini. Allenatore: Baldini Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Montenegro-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: stilate le formazioni ufficiali

