LIVE Montenegro-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | azzurrini già spalle al muro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. Al City Stadium di Niksic (Montenegro) gli azzurrini di Silvio Baldini cercano l’immediato riscatto dopo la beffarda sconfitta subita nei minuti finali in Polonia. Appuntamento da non fallire contro i balcanici, attualmente terzi in classifica a tre lunghezze dell’Italia. Rientra Fortini dopo la squalifica, ma non ci sarà Koleosho a causa dell’ingenua doppia ammonizione ricevuta nei minuti di recupero della passata partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAZIONALE Sorteggiato il calendario delle azzurre nella pool D degli Europei 2026: - Venerdì 21 agosto ore 16.00: ITALIA - CROAZIA - Sabato 22 agosto ore 15.00: ITALIA - MONTENEGRO - Domenica 23 agosto ore 18.00: ITALIA - SVEZIA - Martedì 2 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Montenegro-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: adesso non si può più sbagliare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Montenegro- Segnala oasport.it
Montenegro-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 18 novembre, al City Stadium di Niksic, tornerà in scena la Nazionale italiana U21 di calcio. Lo riporta oasport.it
Montenegro-Italia U.21: orario, formazioni, dove vederlo in tv e in streaming - Qualificazioni Europei 2027, l'Italia U21 di Silvio Baldini cerca il riscatto contro il Montenegro dopo la sconfitta contro la Polonia: tutte le info ... Da sport.virgilio.it