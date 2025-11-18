CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia, match valido per la sesta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. Al City Stadium di Niksic (Montenegro) gli azzurrini di Silvio Baldini cercano l’immediato riscatto dopo la beffarda sconfitta subita nei minuti finali in Polonia. Appuntamento da non fallire contro i balcanici, attualmente terzi in classifica a tre lunghezze dell’Italia. Rientra Fortini dopo la squalifica, ma non ci sarà Koleosho a causa dell’ingenua doppia ammonizione ricevuta nei minuti di recupero della passata partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Montenegro-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: azzurrini già spalle al muro