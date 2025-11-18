LIVE Montenegro-Italia 1-4 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | gli azzurrini rispondono alla Polonia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Montenegro-Italia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:23 Arrivata dunque la risposta dopo la vittoria esterna della Polonia. Polacchi che guidano il gruppo E con 18 punti, poi l’Italia a 15 ed il Montenegro a 9. 20:22 Gran vittoria degli uomini di Silvio Baldini, che dopo aver preso il primo schiaffo si sono compattati siglando il poker. FINE PARTITA: MONTENEGRO – ITALIA 1-4 93? Gloria anche per Palmisani, che devia in corner un tiro ravvicinato. 🔗 Leggi su Oasport.it
