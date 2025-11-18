LIVE Italia-Uzbekistan Mondiali calcio U17 in DIRETTA | calcio d’inizio alle 13.30
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:26 E’ il momento dell’inno dell’Uzbekistan. I nostri avversari sono i campioni d’Asia under 17 in carica. 13:24 Spazio agli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 13:22 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo le due compagini. 13:19 Diverse sorprese nell’undici iniziale scelto a mister Favo. ITALIA (4-3-1-2): Longoni, Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Marini; Prisco, Maccaroni, Elimoghale; Inacio; Steffanoni, Campanielo. 13:16 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Uzbekistan, ottavo di finale dei Mondiali under 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? L'Italia dovrà superare l'Uzbekistan per raggiungere i quarti di finale del Mondiale. La partita inizia tra poche ore... Forza Ragazzi! Ore 13.30 - diretta #RaiSport #U17WC #Azzurrini #Under17 Vai su X
-: ’ ? Alla vigilia degli ottavi di finale, l’Italia di Favo si prepara ad affrontare un’Uzbekistan molto più insidioso di quanto il blasone farebbe pensare. La squadra asiatica - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Uzbekistan, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: azzurri per il pass tra le migliori 8 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale dei Mondiali di calcio under 17 tra ... Secondo oasport.it
Su che canale vedere in tv Italia-Uzbekistan oggi, Mondiali calcio U17: orario, programma, streaming - Dopo aver vinto quattro partite di fila tra fase a gironi e primo turno della fase a eliminazione diretta, l'Italia torna in campo domani sul campo 8 ... Si legge su oasport.it
Italia agli ottavi del Mondiale Under 17: battuta 2-0 la Cechia, sfiderà l’Uzbekistan per i quarti - 0 la Cechia e conquista la qualificazione diretta agli ottavi del Mondiale Under 17, dove affronterà la vincente dello spareggio tra ... Si legge su fanpage.it