LIVE Italia-Uzbekistan Mondiali calcio U17 in DIRETTA | calcio d’inizio alle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:26 E’ il momento dell’inno dell’Uzbekistan. I nostri avversari sono i campioni d’Asia under 17 in carica. 13:24 Spazio agli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 13:22 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo le due compagini. 13:19 Diverse sorprese nell’undici iniziale scelto a mister Favo. ITALIA (4-3-1-2): Longoni, Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Marini; Prisco, Maccaroni, Elimoghale; Inacio; Steffanoni, Campanielo. 13:16 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Uzbekistan, ottavo di finale dei Mondiali under 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

