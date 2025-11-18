LIVE Italia-Uzbekistan 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | inizia l’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Nettamente fuori il piazzato di Khasanov. 7? Leggerezza di Steffanoni nella costruzione dal basso. Shukurullayev recupera palla e si procura un interessante calcio di punizione. 5? Spazza via Elimoghale. 4? Incursione sulla sinistra di Khasanov, che guadagna il primo corner dell’incontro dopo la deviazione di De Paoli. 3? Italia che prende subito in mano le redini del gioco, ma attenzione alle ripartenze degli asiatici. 1? Calcio d’inizio affidato agli azzurrini. Si parte. PRIMO TEMPO 13:29 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Sta per iniziare Italia-Uzbekistan. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dove vedere #Italia-Uzbekistan U17 in tv? Rai o Sky, orario Vai su X
Siamo agli ottavi! L’Italia U17 batte la Repubblica Ceca: decisive le reti di Antonio Arena e Valerio Maccaroni, al turno successivo gli Azzurrini sfideranno Croazia o Uzbekistan - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Uzbekistan, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: azzurri per il pass tra le migliori 8 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale dei Mondiali di calcio under 17 tra ... oasport.it scrive
Italia agli ottavi del Mondiale Under 17: battuta 2-0 la Cechia, sfiderà l’Uzbekistan per i quarti - 0 la Cechia e conquista la qualificazione diretta agli ottavi del Mondiale Under 17, dove affronterà la vincente dello spareggio tra ... Da fanpage.it
LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: azzurrini agli ottavi di finale! Ci pensano i gol di Arena e Maccaroni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38' Arena prova a puntare la difesa della Repubblica Ceca ma sbatte sul ben posizionato Hendericks. Da oasport.it