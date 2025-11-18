LIVE Italia-Uzbekistan 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | inizia l’incontro

Oasport.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Nettamente fuori il piazzato di Khasanov. 7? Leggerezza di Steffanoni nella costruzione dal basso. Shukurullayev recupera palla e si procura un interessante calcio di punizione. 5? Spazza via Elimoghale. 4? Incursione sulla sinistra di Khasanov, che guadagna il primo corner dell’incontro dopo la deviazione di De Paoli. 3? Italia che prende subito in mano le redini del gioco, ma attenzione alle ripartenze degli asiatici. 1? Calcio d’inizio affidato agli azzurrini. Si parte. PRIMO TEMPO 13:29 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Sta per iniziare Italia-Uzbekistan. 🔗 Leggi su Oasport.it

