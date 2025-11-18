LIVE Gottardi Orsi Toth-Muller Tillmann 1-0 Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA | le azzurre dominano il primo set 21-12
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Diagonale vincente di orsi Toth dopo una ricezione non perfetta 3-4 Parallela di Muller 3-3 Palleggio di seconda vincente di Gottardi 2-3 Attacco vincente Tillmann a scavalcare il muro di Gottardi 2-2 Tocco vincente Orsi Toth 1-2 Diagonale di Tillmann 1-1 Diagonale di orsi Toth da destra 0-1 Out Orsi Toth dal centro 21-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rekaaaaaaaaaaaaaaaaa! Le azzurre si aggiudicano il primo set grazie ad un livello al servizio stratosferico che non ha lasciato scampo alle rivali! 20-12 Rekaaaaaaaaaaa! Difende e attacca in diagonale da sinistra 19-12 Muro di Muller 19-11 Errore al servizio Italia 19-10 Slash di Gottardiiiiiiiiii 18-10 Errore al servizio Germania 17-10 Tilmmann vincente con l’aiuto del nastro 17-9 Vincente Orsi Toth dal centro 16-9 Parallela di Tillmann da sinistra 16-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rekaaaaaaaaaaaaaaaa 15-8 Il tocco di Gottardi dal centro 14-8 Vincente Tillmann, non riesce la difesa delle azzurre 14-7 Diagonale di Muller 14-6 Out Muller da sinistra 13-6 Parallela di Orsi Toth da sinistra 12-6 Sulle mani del muro Tillmann dopo un grande intervento difensivo 12-5 Vincente Tillmann dopo un paio di belle difese 12-4 Vincente Orsi Toth dal centro 11-4 Mano out Muller di seconda 11-3 Out Muller dal centro 10-3 Slash Gottardi 9-3 Vincente Tillmann 9-2 Out Tillmann dal centro 8-2 Vincente Reka da sinistra 7-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Rekaaaaaaaaaaaaaaa 6-2 Diagonale di Gottardi da sinistra 5-2 Vincente Muller 5-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gottardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-1 Muroooooooooooooooo Gottardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Gottardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-1 Rekaaaaaaaaa! Tocco vincente a chiudere un’azione infinita! 1-1 Parallela Orsi Toth da destra 0-1 Invasione Italia 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BeachVolley Mondiale F - Superano la prima fase le 2 squadre italiane: Gottardi-Orsi Toth sono già nei 16mi Vai su X
Mondiali di Beach Volley: ufficiali date, orari e avversarie delle coppie azzurre nei turni a eliminazione diretta. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che hanno chiuso la propria pool al primo posto, incontreranno ai sedicesimi di finale nella mattinata di domani - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gottardi/Orsi Toth-Muller/Tillmann, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: inizia la fase ad eliminazione diretta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valide per i sedicesimi di finale ... Lo riporta oasport.it
Gottardi/Orsi Toth-Muller/Tillmann, Mondiali beach volley 2025: orario, tv, streaming - Le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si sono qualificate per i sedicesimi di finale dei Mondiali senior 2025 di beach volley: ad Adelaide, in ... Lo riporta oasport.it
Gottardi-Orsi Toth vincono all’esordio contro il Canada - ADELAIDE – L’avventura mondiale di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth è iniziata nel migliore dei modi. Scrive calciomagazine.net