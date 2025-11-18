LIVE Gottardi Orsi Toth-Muller Tillmann 0-2 Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA | azzurre avanti nel primo set 12-6

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-9 Parallela di Tillmann da sinistra 16-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rekaaaaaaaaaaaaaaaa 15-8 Il tocco di Gottardi dal centro 14-8 Vincente Tillmann, non riesce la difesa delle azzurre 14-7 Diagonale di Muller 14-6 Out Muller da sinistra 13-6 Parallela di Orsi Toth da sinistra 12-6 Sulle mani del muro Tillmann dopo un grande intervento difensivo 12-5 Vincente Tillmann dopo un paio di belle difese 12-4 Vincente Orsi Toth dal centro 11-4 Mano out Muller di seconda 11-3 Out Muller dal centro 10-3 Slash Gottardi 9-3 Vincente Tillmann 9-2 Out Tillmann dal centro 8-2 Vincente Reka da sinistra 7-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Rekaaaaaaaaaaaaaaa 6-2 Diagonale di Gottardi da sinistra 5-2 Vincente Muller 5-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gottardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-1 Muroooooooooooooooo Gottardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Gottardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-1 Rekaaaaaaaaa! Tocco vincente a chiudere un’azione infinita! 1-1 Parallela Orsi Toth da destra 0-1 Invasione Italia 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gottardi/Orsi Toth-Muller/Tillmann 0-2, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: azzurre avanti nel primo set, 12-6

