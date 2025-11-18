CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE TRA FRANCIA-BELGIO DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI FRANCIA-BELGIO (2° MATCH DALLE 16.00) Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di doppio tra Francia e Belgio valido per i quarti di finale di Coppa Davis con la sfidante di questo incontro che affronterà la vincente tra Italia ed Austria, in campo domani. Solo al termine del secondo singolare sapremo se il doppio sarà decisivo o se sarà giocato, visto che ci sono i presupposti per una vittoria ancitipata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: possibile doppio decisivo