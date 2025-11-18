LIVE Francia-Belgio Coppa Davis 2025 in DIRETTA | possibile doppio decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE TRA FRANCIA-BELGIO DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI FRANCIA-BELGIO (2° MATCH DALLE 16.00) Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di doppio tra Francia e Belgio valido per i quarti di finale di Coppa Davis con la sfidante di questo incontro che affronterà la vincente tra Italia ed Austria, in campo domani. Solo al termine del secondo singolare sapremo se il doppio sarà decisivo o se sarà giocato, visto che ci sono i presupposti per una vittoria ancitipata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Alla vigilia della sfida con la Francia, il Belgio di Steve Darcis si sente leggero. “Il grande spirito di squadra è la nostra arma principale” dice il capitano - facebook.com Vai su Facebook
Si parte domani con Francia-Belgio, poche decine di biglietti ancora disponibili. Vai su X
LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: si arriverà al doppio decisivo? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di doppio tra Francia ... Lo riporta oasport.it
LIVE Francia-Belgio, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: primo singolare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare della sfida valida per i quarti ... Secondo oasport.it
Coppa Davis, Francia-Belgio su SuperTennis: la presentazione - La Francia, numero 6 nel ranking per nazioni, apre il programma della Final 8 a Bologna contro il Belgio, numero 11. Riporta sport.tiscali.it