Litiga con un uomo sul treno e viene bruciata viva | donna 26enne in condizioni gravissime a Chicago

A Chicago una donna è stata data alle fiamme su un treno “L” dopo un alterco: è in condizioni critiche e l’aggressore, di circa 45 anni, si è dato alla fuga ed è ancora ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

