Lite condominiale degenera in violenza scontro con la Polizia Un uomo denunciato per resistenza

Tensione alle stelle in un condominio di Fiuggi (Frosinone), dove una banale lite tra vicini ha richiesto il pronto intervento della Polizia di Stato e si è conclusa con una denuncia penale per resistenza a Pubblico Ufficiale.L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando il Commissariato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

