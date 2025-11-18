Lite condominiale degenera in violenza scontro con la Polizia Un uomo denunciato per resistenza

Frosinonetoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione alle stelle in un condominio di Fiuggi (Frosinone), dove una banale lite tra vicini ha richiesto il pronto intervento della Polizia di Stato e si è conclusa con una denuncia penale per resistenza a Pubblico Ufficiale.L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando il Commissariato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

