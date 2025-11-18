L’Italia U21 reagisce e rifila un poker in rimonta al Montenegro sotto il diluvio

L’ Italia si riscatta sotto la pioggia battente allo Stadion Gradski di Nikši?, contro i padroni di casa del Montenegro, nel percorso delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, nel sesto match del Girone E, reagisce dopo la sconfitta subita in Polonia e si impone in rimonta per 1-4, restando a -3 dai polacchi in classifica e portandosi a +6 sui montenegrini, terzi. Nel primo tempo il gioco inizialmente risulta abbastanza bloccato a causa del terreno pesante, che limita la maggior tecnica dell’Italia. Il Montenegro ne approfitta e, passa in vantaggio al 37? con Mrvaljevic, il quale, complice una serie di dribbling anche fortunata nell’area azzurra, insacca l’1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

