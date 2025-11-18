L’Italia di Gennaro Gattuso rischia seriamente di non andare al campionato mondiale 2026. E così la Nazionale sarebbe da record: ben tre campionati mondiali saltati di fila. È vero che la qualificazione e i suoi criteri stanno diventando sempre più complessi, ma è altrettanto vero che i 7 gol presi dalla Norvegia – molto al di sotto dell’Italia nel ranking Fifa per squadre nazionali – sono difficilmente spiegabili. Anche il Guardian riconosce la crisi non del calcio italiano bensì della Nazionale, che invece nel 2006 fioriva e splendeva come opere d’arte in una galleria fiorentina. L’Italia del 2006 era come una galleria d’arte a Firenze, quella di Gattuso non le si avvicina (Guardian). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia ha aperto una profonda riflessione sul proprio calcio, intanto il Mondiale 2006 è sempre più lontano (Guardian)