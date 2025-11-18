L’Italia è cambiata ma politici è giornalisti parlano come 30 anni fa
Ogni tanto dovremmo riflettere laicamente sulle categorie con le quali descriviamo la politica italiana, la critichiamo, la sproniamo, e su quelle con le quali i politici si danno battaglia all’interno e all’esterno dei loro schieramenti. Dovremmo provare a confrontare le parole che circolano nei. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Come è cambiata la comunità italiana in Austria negli ultimi due anni e quali sono le sue necessità in questo momento storico. Sono i temi chiave su cui si è stata costruita la nuova edizione del Rapporto Italiani in Austria realizzata dal locale Comites... - facebook.com Vai su Facebook
In 3 anni di Governo Meloni l’Italia è cambiata: in peggio! Pressione fiscale ai massimi da 10 anni, promesse infrante, carrello della spesa alle stelle e giovani costretti a partire. L’immobilismo è la cifra di questo governo: l’Italia merita chi la fa crescere, non chi Vai su X