L' Italia contro la Guerra Ibrida Crosetto | Serve potenziare le difese

Roma, 18 novembre 2025 - L'Italia è in prima linea contro la guerra ibrida. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della riunione del Consiglio Supremo della Difesa, ha annunciato come il nostro Paese stia "lavorando a un'iniziativa che auspichiamo possa essere condivisa da tutti i Paesi europei". Per affrontare al meglio una guerra come questa che si basa su strumenti come attacchi cibernetici, disinformazione e droni, secondo il governo la necessità per l'Europa è quella di "adeguare le capacità ai nuovi scenari attraverso la definizione di progetti d'innovazione come quelli contenuti nel Libro bianco per la difesa 2030 ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Italia contro la Guerra Ibrida, Crosetto: "Serve potenziare le difese"

