Lissone velo integrale vietato Iraniane | Riconosciuto diritto ad avere un volto

Indossare il velo integrale nei luoghi pubblici di proprietà del Comune sarà vietato. Non saranno consentiti burqa o niqab. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lissone, velo integrale vietato. Iraniane: “Riconosciuto diritto ad avere un volto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le donne iraniane dell’associazione Maanà sostengono pubblicamente la scelta di Lissone di vietare il velo integrale negli edifici pubblici. Un segnale forte, che arriva da chi conosce sulla propria pelle cosa significhi lottare per la libertà: in Iran rischiano l - facebook.com Vai su Facebook

Il velo integrale vietato a Lissone: le donne iraniane esultano e ringraziano - La lettera dell’associazione Maanà: riconosciuto il diritto di avere un volto ... msn.com scrive

Lissone vieta il velo integrale negli edifici pubblici: il sostegno arriva dalle donne iraniane - In una lettera indirizzata alla sindaca Laura Borella, le rappresentanti di Maanà hanno accolto con favore la misura ... Scrive mbnews.it

Velo integrale vietato, le donne iraniane: "Riconosciuto il diritto ad avere un volto" - A partire dall'inizio del prossimo anno, nella città in provincia di Monza e Brianza burqa e niqab saranno vietati negli edifici del Comune ... msn.com scrive