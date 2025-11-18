Lipowitz su Pogacar e Vingegaard | Con loro si corre per il terzo posto

Roma, 18 novembre 2025 - Tra i risultati a sorpresa della stagione è da annette il terzo posto al Tour de France 2025 di Florian Lipowitz che ha un po' sparigliato le gerarchie in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe, a maggior ragione dopo l'arrivo di Remco Evenepoel: per il tedesco è però innanzitutto tempo di guardare a quanto raccolto quest'anno.   Le dichiarazioni di Lipowitz.   Intercettato ai microfoni dell'ultimo episodio di Der Roadbike Podcast il classe 2000 ha ripercorso i tratti salienti del suo exploit alla Grande Boucle, vissuta da terzo incomodo della lotta al vertice tra due fuoriclasse come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, ancora distanti, per non dire irraggiungibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

