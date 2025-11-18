C omfort, calore e un pizzico di magia: i maglioni per curvy non sono semplici capi da mezza stagione, ma veri alleati di stile capaci di trasformare ogni outfit in un gesto di sicurezza e personalità. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Pullover sottile con scollo a V Nel guardaroba curvy dell’Inverno 2025 non può mancare un pullover sottile dal discreto scollo a V. Un dettaglio all’apparenza secondario, capace invece di esaltare la figura. Leggi anche › Come esaltare le “curvy” grazie a maglioni eleganti e originali che slanciano Cintura posta sotto al seno Oltre allo scollo a V, un altro elemento in grado di slanciare il fisico è una cintura, posta sapientemente sotto al seno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Linee fluide, scolli strategici e texture avvolgenti: i maglioni per curvy perfetti per costruire outfit chic in ogni occasione