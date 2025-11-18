L' incredibile vicenda di via Montenapo 8 uno dei palazzi più costosi del mondo | tutti ci lavorano nessuno ci lavora
Tante società e uno stesso indirizzo: via Montenapoleone, Palazzo del Monte, civico 8. Lo stabile più caro di sempre, comprato dal gruppo del lusso Kering a Blackstone per oltre 1 miliardo di euro, dopo un passato nelle mani di aristocratici. Da Maria Teresa d’Austria, che lo commissionò a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Voleva solo comprare una lavatrice, invece ha fatto la storia. La vicenda incredibile di Mario Magnotta, il bidello aquilano diventato leggenda a causa di uno scherzo telefonico, diventa un film. Una voce che fece ridere l’Italia e che oggi commuove per ciò che - facebook.com Vai su Facebook
L'incredibile vicenda di via Montenapo 8, uno dei palazzi più costosi del mondo: tutti ci lavorano, nessuno ci lavora - All’interno c’è una società che vende pacchetti ad aziende e liberi professi ... Segnala milanotoday.it