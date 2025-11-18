L’impegno di Hera | Attivati tanti servizi per garantire il decoro

Gli incivili ci sono, ma rispetto alla maggioranza dei cittadini sono una minima parte. Almeno secondo Hera, per cui sono pochi coloro che non conferiscono correttamente i rifiuti. Pochi maleducati che, però, possono rovinare lo sforzo di tanti. Per questo sono diversi i servizi che la Multiutility, leader nei servizi ambientali, fornisce per ridurre al minimo i comportamenti non corretti. "L’errore di qualcuno ha un effetto più visibile rispetto a una buona pratica – commenta Giorgia Stancari, responsabile Servizi ambientali area Bologna-Imola Gruppo Hera – e soprattutto reca un danno sia economico che ambientale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

