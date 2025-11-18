Lil Yachty protagonista di un particolare segmento a RAW
Il rapper americano Lil Yachty divenuto famoso negli ultimi anni su suolo americano, era presente nella puntata di Monday Night RAW della scorsa notte. Questa sua presenza è stata caratterizzata da un momento decisamente curioso, quanto particolare. Nella foto sottostante potete vedere il rapper con tanto di PSP pronto a giocare una partita al noto videogioco SmackDown vs RAW 2006. Lil Yachty shows off his PSP with SmackDown vs RAW 2006 on. #WWERAW pic.twitter.comgXVpanGaRB — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 18, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
