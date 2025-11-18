licenziamenti disumani e pretestuosi test del finto cliente alla pam il caso sbarca in parlamento

Siena, 18 novembre 2025 – Il caso del finto cliente e dei licenziamenti messi in atto alla Pam sbarca in Parlamento. Decisioni “disumane e pretestuose” secondo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, che annuncia per i prossimi giorni un’interrogazione alla ministra Marina Calderone. La bufera dopo i casi di Siena e Livorno. La prima denuncia è partita da Siena, dove due lavoratori della Pam sono stati licenziati per aver fallito il cosiddetto test del finto cliente, quello nel quale un emissario dell’azienda mette in atto degli escamotage per verificare l’attenzione e la prontezza del cassiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

