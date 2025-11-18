Libri al Nicolosi | un pomeriggio di incontri e storie

Nello spazio che porta cultura, dialogo, intrattenimento in uno dei quartieri storici della città arriva Libri al Nicolosi: la manifestazione organizzata da Atlantide Editorie ed Edizioni Botteghe Invisibili.Le due piccole case editrici della città propongono al pubblico un pomeriggio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sabato 15 novembre alle 18:00 presentazione di due libri alla Sala delle Arti "Emilio Greco" Il Sindaco Massimiliano Giammusso, il vicesindaco con delega alla Cultura Claudio Nicolosi e l'assessore allo Spettacolo Filippo Riela comunicano alla Cittadinanza - facebook.com Vai su Facebook

Libri al Nicolosi: un pomeriggio di incontri e storie - Un pomeriggio tra i libri per scoprire la storia di Latina, dei suoi quartieri e di chi l'ha abitata, da diversi punti di vista. Da latinatoday.it

Libri in verde, incontri con autori di libri e documentari - Libri in verde, incontri con autori di libri e documentari Mostra meno In evidenza I tre anelli di Mamdani, uno è il ricordo del nonno 'Non con la mia faccia', flashmob contro la violenza digitale ... Scrive ansa.it

Libri, un viaggio lungo 30 anni: pomeriggio in ricordo di Anna Benedetti - 30, alla Biblioteca delle Oblate si terrà un incontro dedicato ad Anna Benedetti, un viaggio lungo ... Si legge su lanazione.it