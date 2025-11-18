Liber Caedis | presentazione con l' autore
Sabato 29 novembre alle 18 presso la Libreria il Sigillo la prima presentazione di un testo che si discosta totalmente dai canoni dell’esoterismo e della magia comunemente accettati: il Liber Caedis o “Libro della Strage” di M. Ozymandias, pseudonimo di Massimiliano Zorzi, già autore de “L’Occhio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
