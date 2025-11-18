Libano raid israeliano nel Sud | Colpito campo profughi palestinese 13 morti

(Adnkronos) – Raid israeliano nel sud del Libano, 13 i morti. Secondo il ministero della Salute del Paese, le vittime nell'attacco al campo profughi palestinese di Ain al-Helweh, alla periferia di Sidone, sono almeno 13, mentre Israele ha dichiarato di aver colpito un complesso di Hamas. Il ministero della Salute ha aggiunto che "le ambulanze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com