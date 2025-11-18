Libano raid israeliano nel Sud | Colpito campo profughi palestinese 13 morti

Periodicodaily.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Raid israeliano nel sud del Libano, 13 i morti. Secondo il ministero della Salute del Paese, le vittime nell'attacco al campo profughi palestinese di Ain al-Helweh, alla periferia di Sidone, sono almeno 13, mentre Israele ha dichiarato di aver colpito un complesso di Hamas. Il ministero della Salute ha aggiunto che "le ambulanze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

libano raid israeliano sudMo: salgono a 13 i morti nel raid israeliano nel sud del Libano - Secondo il ministero della Salute del Paese, infatti, i morti nell'attacco al campo profughi palestinese di ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

libano raid israeliano sudAttacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano: almeno 11 morti - Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al- Segnala fanpage.it

libano raid israeliano sudAttacco mirato israeliano nel campo profughi di Ain al-Hilweh: undici morti e diversi feriti - Cinque persone sono state uccise in un attacco mirato condotto da Israele contro un’auto all’interno del campo profughi palestinese di Ain al- Lo riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Libano Raid Israeliano Sud