Libano raid israeliano nel Sud | Colpito campo profughi palestinese 13 morti
(Adnkronos) – Raid israeliano nel sud del Libano, 13 i morti. Secondo il ministero della Salute del Paese, le vittime nell'attacco al campo profughi palestinese di Ain al-Helweh, alla periferia di Sidone, sono almeno 13, mentre Israele ha dichiarato di aver colpito un complesso di Hamas. Il ministero della Salute ha aggiunto che "le ambulanze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
In Libano sono ripresi i raid israeliani contro Hezbollah, mentre a gaza la situazione appare in bilico: qualcuno vuole una spartizione della Striscia Approfondiamo: https://www.ilsussidiario.net/news/non-solo-gaza-hezbollah-linea-gialla-turchia-le-nuove-braci- - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo raid di Israele nel sud del Libano, un morto. Hezbollah: 'Era un nostro combattente' ow.ly/e4fR106pR2N | #ANSAmed #ANSA Vai su X
Mo: salgono a 13 i morti nel raid israeliano nel sud del Libano - Secondo il ministero della Salute del Paese, infatti, i morti nell'attacco al campo profughi palestinese di ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Attacco di Israele in un campo profughi palestinese nel Sud del Libano: almeno 11 morti - Attacco di Israele contro un'auto all'interno del campo profughi palestinese di Ain al- Segnala fanpage.it
Attacco mirato israeliano nel campo profughi di Ain al-Hilweh: undici morti e diversi feriti - Cinque persone sono state uccise in un attacco mirato condotto da Israele contro un’auto all’interno del campo profughi palestinese di Ain al- Lo riporta gazzettadelsud.it