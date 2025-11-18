Un pomeriggio all’insegna della formazione e del confronto collettivo per rendere Monza sempre più sensibile alla salvaguardia del suo patrimonio ambientale. È stato un successo il corso di aggiornamento dedicato alle Guardie ecologiche volontarie (Gev), organizzato dal Comando della polizia locale di Monza. L’iniziativa ha raccolto circa 60 partecipanti, non solo Gev ma anche volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, Guardie zoofile Enpa, Guardie di Fare Ambiente e ParkAngels: un variegato mosaico di realtà che, quotidianamente, opera in silenzio per preservare l’ambiente e il decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esercito di volontari in prima linea nella difesa dell’ambiente. Gev a lezione dalla polizia locale