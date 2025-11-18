Le chiese sono sempre più vuote, popolate oramai esclusivamente da affreschi, statue della Madonna e dei santi e stazioni della via crucis. Rimane solo il lontano eco delle voci dei parroci, i quali tentano invano di predicare a dei fedeli sempre meno giovani e sempre meno numerosi. Leone XIV si è reso conto del problema, e intende battersi per invertire la rotta. Per questo, ha sollecitato i partecipanti al Corso di aggiornamento per gli incaricati diocesani di pastorale liturgica a smettere di recitare testi sacri come fossero il libretto d’istruzioni di una lavatrice (purtroppo, spesso con la stessa convinzione emotiva e la stessa comprensione). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, ecco la ricetta per riportare i fedeli in chiesa