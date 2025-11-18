Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire tra gli spettatori del concerto dei Radiohead a Bologna
Le due star del cinema sono state avvistate sugli spalti dell'Unipol Arena per assistere alla performance live della band. Tra gli spettatori che hanno applaudito ieri sera a Bologna i Radiohead c'erano anche due stelle hollywoodiane: Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Sugli spalti dell'Unipol Arena erano infatti presenti anche i due attori e Vittoria Ceretti, la fidanzata del premio Oscar che ha condiviso nelle sue stories Instagram anche foto e video del concerto. La presenza delle star a Bologna La modella, sui social, ha condiviso tutto il suo entusiasmo per l'esibizione live della band scrivendo: "Le prime tre note ed ero in lacrime". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
