Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire tra gli spettatori del concerto dei Radiohead a Bologna

Movieplayer.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due star del cinema sono state avvistate sugli spalti dell'Unipol Arena per assistere alla performance live della band. Tra gli spettatori che hanno applaudito ieri sera a Bologna i Radiohead c'erano anche due stelle hollywoodiane: Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Sugli spalti dell'Unipol Arena erano infatti presenti anche i due attori e Vittoria Ceretti, la fidanzata del premio Oscar che ha condiviso nelle sue stories Instagram anche foto e video del concerto. La presenza delle star a Bologna La modella, sui social, ha condiviso tutto il suo entusiasmo per l'esibizione live della band scrivendo: "Le prime tre note ed ero in lacrime". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

leonardo dicaprio e tobey maguire tra gli spettatori del concerto dei radiohead a bologna

© Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire tra gli spettatori del concerto dei Radiohead a Bologna

Contenuti che potrebbero interessarti

leonardo dicaprio tobey maguireLeonardo DiCaprio e Tobey Maguire tra gli spettatori del concerto dei Radiohead a Bologna - Le due star del cinema sono state avvistate sugli spalti dell'Unipol Arena per assistere alla performance live della band. Secondo movieplayer.it

leonardo dicaprio tobey maguireLeonardo DiCaprio e Tobey Maguire, le superstar nel pubblico al concerto dei Radiohead a Bologna - Mimetizzati da cappellini e cappucci, i due attori di Hollywood erano all’Unipol Arena per la penultima data della band. Lo riporta msn.com

leonardo dicaprio tobey maguireLeonardo Di Caprio e Tobey Maguire tra il pubblico al concerto dei Radiohead di Bologna - Presente anche Vittoria Ceretti, la top model bresciana legata al protagonista di «Titanic» ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Leonardo Dicaprio Tobey Maguire