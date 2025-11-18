Lecce bambino di 8 anni ucciso in casa a Calimera E un sub recupera in mare il cadavere della madre

Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lecce, bambino di 8 anni ucciso in casa a Calimera. E un sub recupera in mare il cadavere della madre

