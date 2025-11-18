Lecce bambino di 8 anni trovato morto con ferite di arma da taglio E un sub recupera un cadavere in mare | Forse è la mamma

Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una donna.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

