Le sonorità jazz come strumento di condivisione e incontro al Cinema Teatro Astra
La musica che unisce e fa sognare. È un dato di fatto. A Misano Adriatico arriva un evento JaZzFeeling che promette un sogno condivisibile, sulle ali della musica, con il Patrocinio del Comune di Misano Adriatico.Giovedì 20 novembre, con la direzione artistica di JaZzFeeling, l’Associazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
