Le radici del tiglio alla ricerca di un posto chiamato casa

Triesteprima.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tematica?La raccolta di brevi racconti “Le radici del tiglio”, ora alla seconda edizione, bussa alle coscienze del lettore e lo invita alla riflessione sul tema dell’immigrazione. Affresco di un’epoca e odissea di una famiglia ripercorre le tappe di un viaggio tra ricordi, sacrifici e le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

