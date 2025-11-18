Le opzioni di Von der Leyen per l’Ucraina
La presidente della Commissione Von der Leyen chiede un accordo sull’ Ucraina entro il vertice di dicembre. Sullo sfondo, opposizioni interne, rischi legali e una guerra che non accenna a fermarsi. Ursula von der Leyen ha inviato una lettera ai 27 Stati membri chiedendo di raggiungere entro dicembre un’intesa sul finanziamento all’Ucraina per il periodo 2026–2027. La cifra necessaria è enorme: 135,7 miliardi di euro, tra fabbisogno militare ed esigenze economiche. Una somma che, secondo la presidente della Commissione, non permette più esitazioni: L’Europa non può permettersi la paralisi, né la ricerca di soluzioni perfette che non esistono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
